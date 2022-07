Petra wordt na verkeersruzie aangereden door Audi Q7: 'Ik stond te shaken'

Aan de stem van Petra is te horen dat het haar nog steeds hoog zit wat er op zaterdag 16 juli op de A58 bij Tilburg gebeurde. Op de invoegstrook werd ze, vermoedelijk opzettelijk, aangereden door twee mannen in een Audi Q7. Na de aanrijding ging het duo ervandoor. Petra zoekt getuigen. "Ik stond te shaken. Je mag mensen niet eens meer wijzen op hun asociale rijgedrag", vertelt ze tegen Omroep Brabant.

Wat is er precies gebeurd? Rond halftwee 's middags rijdt Petra in haar auto op de Ringbaan West in Tilburg. De bestemming is Breda, waar zij haar dochtertje gaat ophalen. "Op de Ringbaan West reed ook een Audi Q7. De bestuurder en een inzittende reden nogal opvallend. Hard optrekken, rechts inhalen, plotseling remmen", beschrijft ze de rijstijl van het duo.

Even later wil ze uitvoegen om in de richting van Breda te gaan rijden. "Ineens haalden de mannen in de Audi mij in. Op dat moment kon ik niet naar rechts en moest in de remmen. Ze reden nogal roekeloos." Met een handgebaar tegen haar hoofd maakt Petra duidelijk niet gediend te zijn van hun gevaarlijke rijstijl.

Daarop slaat de vlam in de pan. De bestuurder van de Audi gaat achter de auto van Petra aan als ze de A58 wil oprijden. "Ik zag in mijn spiegel dat de Audi via de vluchtstrook mij ging inhalen. Vervolgens botste hij bewust tegen de voorkant van mijn auto."

Petra stopt op de vluchtstrook en ziet een van de inzittenden van de Audi op haar auto afkomen. De portieren worden automatisch vergrendeld. "Ik was het alarmnummer aan het bellen. Hij zag dat en stapte terug in zijn auto om vervolgens ervandoor te gaan."