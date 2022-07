Man op quad overleden na botsing tegen boom in Rosmalen

Een man is dinsdagavond is Rosmalen overleden, nadat hij met zijn quad tegen een boom was gebotst. Het ongeluk gebeurde rond tien uur op de Deken van Roestellaan.

Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Onder meer een traumahelikopter werd ingezet om hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. De plek van het ongeluk werd met witte schermen afgezet. "We doen nog verder onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding", liet de politie dinsdagavond weten.