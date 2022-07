Maand lang verkeershinder op A2/N2 door plaatsing tunnelbak bij Eindhoven

De snelweg A2 en de randweg N2 aan de westkant van Eindhoven kleuren vanaf donderdag een maand lang rood. Door de plaatsing van een enorme tunnelbak gaan de meeste rijstroken tot 22 augustus dicht en wordt de maximale snelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur. Dat betekent dat verkeer tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide rekening moet houden met tot een uur extra reistijd.

Tientallen weginspecteurs van Rijkswaterstaat verruilen de komende maand rond Eindhoven hun auto voor een motor. Dat is nodig om in het geval van een ongeval of andere calamiteit het verkeer tegen te kunnen houden, zodat hulpverleners de plaats van het ongeval kunnen bereiken.

De tunnelbak of onderdoorgang verbindt straks het Goederen Distributie Centrum (GDC) aan de noordkant van Eindhoven met Eindhoven Airport, het Flight Forum en Brainport Industries Campus aan de westkant van de stad. De onderdoorgang geeft het vrachtverkeer van het GDC bovendien een rechtstreekse aansluiting op de A58.

Het werk is het sluitstuk van de nieuwe wegenstructuur in het noordelijke deel van Eindhoven. Daar wordt al jarenlang aan gewerkt. Hendrik Jan Vennix van de gemeente Eindhoven benadrukt dat met de plaatsing van de onderdoorgang het werk nog niet is afgerond. “We moeten de tunnel nog afbouwen en dan zijn er ook nog toeritten nodig, dus we zijn nog wel een jaar bezig.”

Volgens de huidige planning wordt de tunnelbak in de zomer van volgend jaar in gebruik genomen.