Kinderen verwerken fatale schietpartij met graffiti: 'Ik zie Mo nog liggen'

Kinderen uit de Schadewijk in Oss, waar de afgelopen tijd vier huizen zijn beschoten, maken graffitikunstwerken om de wijk weer op te fleuren. Dat doen ze bij het wijkcentrum Muzelinck, de plek waar in april Ossenaar Mo (23) is doodgeschoten. En dat vinden sommige kinderen toch wel gek. “Als ik kijk naar de plek, dan zie ik hem nog liggen”, zegt een jongen die het destijds heeft zien gebeuren.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Tijdens het Zomerfestival, georganiseerd door Muzelinck, staat creativiteit en plezier voor kinderen voorop. En dat blijkt dit jaar harder nodig dan ooit. In de Osse wijk zijn namelijk in een week tijd vier huizen beschoten. Dat gebeurde twee keer in de Merelstraat, de straat tegenover de ingang van het wijkcentrum. Terwijl de kinderen vrolijke gekleurde kunstwerken maken op de witte platen, vertellen ze over hun ervaringen. “Ik ben heel erg geschrokken. Ik moest ervan huilen”, zegt een jongetje dat een paar straten verderop woont. Een ander vult aan: “Ik ben best bang geworden, maar ik ben toch naar het Zomerfestival gekomen om weer wat gezelligs te doen met mijn vriendjes en neefje.”

Op het Leeuwerikhof, de straat naast het wijkcentrum waar de kinderen nu graffiti spuiten, begon de ellende. In april werd de 23-jarige Mo uit Oss op die plek doodgeschoten. Een 10-jarig meisje uit de buurt was iets verderop in de speeltuin toen het gebeurde. “Ik schrok heel erg. Ik zag overal politie en hoorde dat er iemand was neergeschoten”, vertelt ze terwijl ze gekleurde graffiti op de plaat spuit. “Nu durf ik hier niet meer buiten te spelen. Ik ben wel naar deze plek gekomen, omdat ik heel graag graffiti wilde spuiten.”

Kinderen maken vrolijke kunstwerken na de vreselijke gebeurtenissen in de wijk (foto: Megan Hanegraaf).

Ook anderen kinderen uit de wijk hebben een dubbel gevoel bij het Zomerfestival. “Ik vind het best gek om hier nu te staan. Dan denk ik aan wat er allemaal is gebeurd”, vertelt een jongen uit de wijk. “Ik voel me er een beetje naar bij.” De meesten proberen zo min mogelijk aan de beschietingen te denken en er iets positiefs van te maken. “Ik wilde eigenlijk twee kunstwerken maken. Eén voor mezelf en één voor Mo”, zegt een andere jongen. “Als nagedachtenis aan hem.”

Ook Ellen Beek van Muzelinck merkt dat de behoefte van kinderen en hun ouders om iets leuks te doen alleen maar groter werd. “Dit is een manier om mensen uit huis te krijgen en met elkaar in contact te brengen. Met het Zomerfestival zorgen we voor een stukje vrolijkheid en gezelligheid in de wijk”, vertelt ze. “Door de gebeurtenissen op deze plek hebben we wel getwijfeld of we het door moesten laten gaan. Maar we wilden ons juist niet laten tegenhouden. En volgens de politie is het veilig." Na een paar uur graffiti spuiten zijn de kunstwerken af. De gekleurde platen worden later gebruikt om slooppanden in de Spoorlaan en Zwaluwstraat dicht te timmeren. Zo zorgen de kinderen en hun ouders er samen voor dat de Schadewijk weer een stukje vrolijker wordt.