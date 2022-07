Rare namen van Brabantse voetbalclubs: 'Goed uit de ogen kijken' en meer

Een naam die soepel over de tong rolt, is een pluspunt voor een sportclub. Vaak bestaan namen van verenigingen dan ook uit afkortingen. Waar deze voor staan, is lang niet altijd duidelijk terwijl afkortingen erg origineel kunnen zijn. Dit zijn twaalf opvallende namen van sportclubs uit onze provincie.

NAC Breda heeft volgens de Britse krant The Guardian de langste clubnaam ter wereld. NAC staat namelijk voor Noad Advendo Combinatie. Noad staat voor 'Nooit opgeven altijd doorzetten' en Advendo voor 'Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning'. Daarmee telt de clubnaam tachtig tekens.

Naast lange namen voor sportverenigingen zijn er ook bijzondere, opmerkelijke of grappige namen. Deze zijn vaak verpakt in een afkorting. Want zeg nou eerlijk: 'Nooit opgeven altijd doorzetten aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning combinatie' meeblèren op een feestende tribune is al geen eitje, laat staan na een paar biertjes.

Sportclubs zijn daarom groot in afkortingen. Dit zijn de opvallendste:

TSV Gudok, Tilburg = Tilburgse Sport Vereniging Goed uit de ogen kijken

RKSV Cluzona, Wouw = Rooms Katholieke Sport Vereniging Club zonder naam

Vv Tpo, Moerdijk = Voetbalvereniging Tussen puinhopen opgericht

Vv Mifano = Voetbal Vereniging Mierlo Faal Nooit

DAW, Schaijk = De Aanhouder Wint (voetbal en korfbal)

Vv Bavos, Bakel = Voetbal Vereniging Blijf altijd vrienden onder sport (Bakel voetbal sport)

T.S.V. LONGA, Tilburg = Tilburgse Sport Vereniging Lichaams Ontspanning Na Gedane Arbeid

TSV NOAD, Tilburg = Tilburgse Sport Vereniging Nooit ophouden, altijd doorspelen

SV ONDO, Asten-Heusden = Sport vereniging Op naar de overwinning

RKVV JEKA, Bavel = Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Jeugdig Enthousiasme Kan Alles

SV VOAB, Goirle = Sport Vereniging Van Onder Af Begonnen

Vv SIOL, Cuijk = Sportvereniging Sport is ons leven

Waar de ene clubnaam een lach op je gezicht tovert, doet de andere naam de wenkbrauwen fronzen. Zo roept de naam 'Tussen puinhopen opgericht' een hoop vraagtekens op. Toch klinkt de naam heldhaftiger als je het verhaal achter de vereniging hoort.

Zo is op de website van de Moerdijkse voetbalclub te lezen dat de vereniging na de bevrijding in mei 1945 letterlijk tussen de puinhopen van de oorlog is opgericht. "Een stukje grond, gelegen aan de Sportstraat werd 'speelklaar' gemaakt. De granaat- en bomkraters werden provisorisch gedicht met zand en het 'balletje' kon gaan rollen."

Goede adviezen

Veel sportclubs uit het rijtje wilden hun leden met de naam een boodschap meegeven. Vooral Tilburg lijkt daarin uit te blinken, getuige de lijst hierboven. 'Nooit ophouden, altijd doorspelen' en 'Goed uit de ogen kijken' zijn immers altijd goede adviezen.

Maar er zijn nog meer clubs uit die stad met bijzondere afkortingen. Zo zijn ONS VIOS ('Vooruit is ons streven') en JPS ('Jonge protestanten die samenwerken') origineler dan een clubnaam als FC Tilburg, maar effect op de prestaties heeft het natuurlijk niet.