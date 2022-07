PSV-fan wil bedreigde Mo Ihattaren steunen: 'Blijft een kind van de club'

Als het aan PSV-fan Wouter Ritmeester ligt, komt er rondom de Johan Cruijff Schaal van komende zaterdag een steunbetuiging vanuit 'zijn cluppie' aan Mo Ihattaren. Het talent dat met ruzie uit Eindhoven vertrok, hoort inmiddels bij de selectie van Ajax, maar komt daar door bedreigingen niet aan spelen toe. "Voetbal moet juist verbinden."

Mo Ihattaren en PSV. Het leek lange tijd zo'n veelbelovend huwelijk. Maar door privéproblemen, zijn vader overleed, en het vertrek van trainer Mark van Bommel, met wie hij een goede klik had, kwam er al snel de klad in.

Eerst werd nog gezegd dat hij niet fit zou zijn, maar de echte oorzaak bleek al snel ergens anders te liggen: Ihattaren zou ernstig worden bedreigd. Door wie of waarom, blijft tot op heden onduidelijk. Het zou in ieder geval niet uit de hoek van voetbalfans komen.

Des te verrassender was het dan ook dat hij eind januari werd opgepikt door Ajax. Na een lastige beginfase, leek de jonge spelmaker steeds beter in vorm te raken in de hoofdstad. Totdat hij halverwege de voorbereiding op het nieuwe seizoen plots niet meer bij de selectie hoorde.

Hoe dan ook: met de wedstrijd tegen Ajax voor de deur, vond PSV-fan Wouter het tijd om de 'verloren zoon' een hart onder de riem te steken. "Ik heb altijd sympathie voor Mo gehad. Hij was lange tijd het grootste talent dat bij onze club rondliep."

"Het is treurig hoe het uiteindelijk gelopen is, maar mensen oordelen zo snoeihard over hem. Maar het is pas een jochie van begin twintig, hè? Laten we vooral hopen dat hij ooit nog gaat schitteren. Wie weet zelfs in Oranje."

Hoe zo'n steunbetuiging er dan uit moet zien? "Het zou mooi zijn als het hele uitvak applaudisseert in de tiende minuut. Dat was zijn laatste rugnummer bij PSV. En dat dan de rest van het stadion ook meedoet. Iedereen met een voetbalhart samen."

Zijn oproep kan op veel steun rekenen. Zo reageert ene Maät: "Had het niet beter kunnen zeggen Wouter. Mensen in nood, dan moet je strijdbijl en ego begraven en elkaar een goede gezondheid wensen. Het gaat nergens over dan kinderachtige pesterijtjes. Ik ben voor."