Bel Sietske bij een crisissituatie thuis: 'Soms is het enorm frustrerend'

Een verslaafde zoon die het huis kort en klein slaat, twee ouderen die op hun sokken op straat staan of een opgefokte man die premier Rutte bedreigt. Het zijn heftige zaken waarover Sietske Martens iedere dag gebeld wordt. Ze werkt voor het Crisis Interventie Team in Tilburg en er is een documentaire over het werk van haar en haar collega's gemaakt.

“Het is gewoon mijn werk”, is het eerste dat Sietske over haar bijzondere baan zegt. “Mensen vragen wel eens: hoe jou je ’t vol? Maar ik vind het geen heftig werk. Ik geniet er elke dag van en ik ervaar het nooit als heel zwaar.” Hoe doe je dat, genieten van zulk heftig werk? “Kijk, die telefoon gaat en ik vind het mooi als iemand na ons contact zegt: ‘Oké dankjewel. Fijn dat je hebt geluisterd, je hebt me geholpen.’ De documentaire ‘Help me’ van Hetty Nietsch is een aaneenschakeling van zaken waarmee Sietske en haar collega’s te maken krijgen. Zo krijgt ze een verwarde man aan de lijn die het ene na het andere dreigement roept aan het adres van de burgemeester en wethouders van Tilburg en premier Rutte. Sietske kapt de man af. Op rustige toon zegt ze: “Ik ga nu het contact met u verbreken en ik ga de politie vragen even bij u te komen checken. Tot ziens.” Sietske blikt terug: “Die meneer is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor wat hij zegt en doet. Want je mag niet dreigen, ook niet naar Rutte. Ik los zijn problemen met een telefoongesprekje niet op. Maar ik kon wel iets doen door de politie in te schakelen.”

“Ik besef dat ik praat met iemand die zwaar onder invloed is.”

Maar dat de man haar ook bedreigde, deed toch wel wat met Sietske: “Op het moment dat ik met die meneer in gesprek ben, denk ik wel: o mijn god, wat gebeurt hier allemaal? En ik bedenk wie ik in moet schakelen. Maar ik besef ook dat ik praat met iemand die zwaar onder invloed is.” Soms kruipen zaken onder Sietskes huid. Zoals van het bejaarde echtpaar dat op sokken op straat staat en niet meer weet hoe ze hun huis in moeten. Sietske gaat poolshoogte nemen. In de documentaire zie je hoe ze daardoor is geraakt als ze terugkomt op kantoor: “Ik was daar in huis en zag dat het deze mensen gewoon niet meer lukt. Ze begrijpen de wereld niet meer, de wereld gaat veel te snel. Ik dacht: hier moeten we toch iets mee? We kunnen die mensen toch niet zo laten zitten?”

“Is er misschien toch een buurvrouw die dit kindje kan helpen?”