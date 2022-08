Extra strandjes moeten toeristen over de Biesbosch spreiden

De zomer zomert er lustig op los en dat betekent dat veel mensen het plezier en de verkoeling van Nationaal Park De Biesbosch opzoeken. Op, rond of in het water. De gemeenteraad van Drimmelen heeft wethouder Lieke Schuitmaker de opdracht gegeven om plannen voor de toekomst te maken. Zo komen er bijvoorbeeld extra strandjes om te zorgen voor een betere spreiding van de recreanten.

Toeristen en recreanten zijn altijd van harte welkom, maar het moet wel binnen de perken blijven, vindt de gemeenteraad. In de drukke maanden komt namelijk ook de schaduwkant van toerisme bovendrijven. Een groter aantal mensen zorgt doorgaans voor meer overlast en meer afval. In Drimmelen is massatoerisme daarom in de toekomst taboe.

"Massatoerisme gaat op een gegeven moment knellen."

"Volgens mij is een gebied nog nooit erg gelukkig geworden van massatoerisme", zegt wethouder Schuitmaker. "Dat zie je in Amsterdam en dat zie je in Giethoorn. Dat gaat op een gegeven moment knellen." In het eerste coronajaar 2020 werd duidelijk hoe dringend de kwestie is. "Mensen konden niet naar het buitenland en zochten veelvuldig het water op. Dat moeten we dan wel in goede banen leiden, want we willen niet de kant op van massatoerisme. Dat heeft onze gemeenteraad duidelijk aangegeven."

"Er is meer te doen dan alleen de Biesbosch op."

De opdracht voor Schuitmaker is dan ook om de boel onder controle te houden. Samen met de buurgemeentes en Staatsbosbeheer bewaakt ze de balans tussen natuurbeheer en toerisme. Er is veel overleg, maar er worden ook stappen gezet. "In Drimmelen is er bijvoorbeeld een VVV-kantoor opgericht", zegt ze. "Daar vertellen ze aan bezoekers dat er meer te doen is dan alleen de Biesbosch op. Toeristen kunnen bijvoorbeeld naar Terheijden met z'n cultuurhistorie, het pittoreske Hooge Zwaluwe bezoeken of winkelen in Made."

"Als er ergens urgentie is om een stukje Biesbosch af te sluiten, doet Staatsbosbeheer dat."

Een prima plan, maar bij warm weer zullen de meesten toch kiezen om de Biesbosch in te duiken. Er worden daarom, en dat klinkt wat tegenstrijdig, juist extra strandjes aangelegd. Die moeten zorgen voor een betere spreiding. "Daar zit een idee achter", zegt Schuitmaker. "Je hebt een heel kwetsbare natuurkern in de Biesbosch en we willen ervoor zorgen dat niet dat alle toeristen op de mooie dagen daarheen gaan. Extra strandjes en voorzieningen kunnen daarvoor zorgen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan strandjes aan de Ameroever op het vasteland. Hoeveel weten we nog niet."

"Als er een reden is om een stukje van de Biesbosch af te sluiten, gebeurt dat."