Scheidsrechter Sjoerd doet alsof hij hetero is: 'Ze roepen vieze flikker'

Sjoerd* is scheidsrechter en valt op mannen, maar dat laatste verbergt hij op het veld. Doodsbedreigingen, scheldpartijen en zelfs bestormingen op zijn kleedkamer: hij heeft het allemaal meegemaakt. Daarom probeert hij zijn geaardheid zoveel mogelijk geheim te houden. "Mijn horloge met een regenboog erop gaat af."

Evie Hendriks Geschreven door

"Ik wil niet dat mensen weten dat ik homo ben, als ik een wedstrijd fluit", zegt Sjoerd. "In de voetbalwereld heerst nogal een machocultuur", zegt de scheidsrechter in het amateurvoetbal. "Er wordt genoeg geroepen tijdens wedstrijden. Ik wil daar geen last van hebben, want fluiten is mijn hobby." Toch heeft hij al wat vervelende dingen meegemaakt bij wedstrijden waar soms wel duizend toeschouwers in het publiek zitten. Hij denkt dat dat met zijn geaardheid te maken heeft. "Ik ben een keer bedreigd bij een wedstrijd waar de sfeer grimmig was. Het publiek riep tijdens de wedstrijd allerlei doodsbedreigingen. En toen ik na de wedstrijd door het publiek naar de kleedkamer liep, werd het alleen maar erger."

"Mensen uit het publiek bonsden op de deur van mijn kleedkamer."

Ook eenmaal in zijn kleedkamer, voelde hij zich niet veilig. "Mensen uit het publiek gingen op mijn deur bonzen. Ik ben langer in de kleedkamer gebleven dan normaal. Sindsdien neem ik altijd mijn telefoon mee want ik kon op dat moment niemand bereiken." Scheldpartijen tegen scheidsrechters zijn er de lopende band, weet hij. "Kreten als 'homo' of 'vieze flikker' worden dan vaak geroepen. Dat is echt niet leuk." Vandaar dat hij naar eigen zeggen hetero 'speelt' tijdens wedstrijden. "Mijn horloge met een regenboog erop gaat af tijdens wedstrijden. Verder doe ik mijn ringen af en neem ik nooit vrienden uit de community of een partner mee naar de wedstrijd. Als achteraf blijkt dat de sfeer wel goed is, durf ik het heel soms wel aan."

"Ik sluit me af voor haat uit het publiek."

Hoe Sjoerd met nare opmerkingen en scheldpartijen omgaat, verschilt per wedstrijd. "Als de haat uit het publiek komt, kan ik weinig doen en probeer ik me ervoor af te sluiten, zodat ik het leuk blijf vinden. Als spelers het doen, hangt het af van de situatie. Soms maak ik een opmerking terug om er een grapje van te maken in de hoop dat een teamgenoot hem aanspreekt. Ik kan ook een kaart geven als het echt te ver gaat." De scheidsrechter hoopt dat het in de toekomst beter wordt. Daarvoor zijn rolmodellen nodig, denkt hij. "Ik hoop dat er rolmodellen in het betaald voetbal opstaan en ervoor uitkomen dat ze homo zijn. Dan wordt het normaal gevonden en trekt het denk ik ook door naar het amateurvoetbal." *Sjoerd is een gefingeerde naam. Vanwege de privacy van de scheidsrechter publiceren wij de identiteit van hem niet publiekelijk. De naam is bekend bij de redactie.

Wachten op privacy instellingen...