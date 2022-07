Jasper en zijn Lady geven alles voor een medaille en een bot

Jasper en zijn hond Lady zijn een van de teams die donderdag in Woensdrecht deelnamen aan het Militair Kampioenschap Biatlon, een wedstrijd over een hindernisparcours voor de hond en zijn baasje. Inzet van de strijd: een medaille voor de hondengeleider en een bot voor de hond.

De Vliegbasis Woensdrecht is met een hondenschool op het terrein wel gewend aan karaktervolle viervoeters. Die kregen donderdag stevige concurrentie van collega’s uit andere defensiegebieden, niet alleen uit Nederland, maar ook uit het buitenland.

“Het gaat hier om een uniek samenspel tussen de geleider en zijn hond”, legt adjudant Vonk uit. “Qua teamvorming komt hier s;;rd samen.”

De teams moeten over een parcours van elf kilometer 26 hindernissen afleggen. Dat gaat van samen tijgeren en fietsen met de hond naar samen door autobanden en tunnels kruipen en stukken zwemmen.

“Vooral het water was zwaar”, zegt Sandrijn, militair op de Vliegbasis Leeuwarden. Het is haar eerste deelname aan de biatlon. Ze is nog maar net begonnen als hondengeleider en wil met wedstrijden als deze de band met haar hond versterken. “Het gaat erom dat hij weet dat hij kan vertrouwen op mij en ik op hem.”

Twan Hulsen van de Vliegbasis Gilze-Rijen is ieder jaar nog van de partij geweest. “Dit wordt mijn 29e biatlon, en meteen ook de laatste want volgend jaar ga ik met pensioen.” Voor hem zit de uitdaging in het teamwork met zijn hond. Dat vat hij bondig samen als: 'Eén team, één taak'.