Oproep om vlaggen weg te halen, dus boeren hangen er meer op

De woorden van burgemeester Greet Buter van de gemeente Deurne over het weghalen van Nederlandse protestvlaggen waren nog niet koud of de boeren kwamen weer in actie. Een groep boeren trok donderdagavond door Liessel, Vlierden en Deurne om op elk kruispunt en op rotondes omgekeerde vlaggen op te hangen.

Burgemeester Buter droeg de boeren op voor zondag zelf de vlaggen en protestzakdoeken weg te halen, anders zou de gemeente dat doen. De boeren hingen donderdagavond uit protest ook twee vlaggen aan de gevel van het gemeentehuis en het gebouw van de Rabobank. Bij de bank is het woord 'bank' afgedekt. De boeren geven hun eigen invulling aan de naam Rabo: 'Ruimt alle boeren op'. Volgens een omstander verliep de actie vriendelijk. Frustraties

De vlaggen en boerenzakdoeken zijn opgehangen uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Burgemeester Buter zei donderdag de frustraties van de boeren te begrijpen, maar deze methode niet te zullen accepteren. "Voor veel inwoners is de Nederlandse vlag een symbool van eenheid en van democratie."

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision