Buurt rouwt na brand in monumentale boom: 'Hij moet 1000 jaar oud worden'

Buurtbewoners kunnen het amper geloven. Donderdagnacht is de monumentale boom in het natuurgebiedje aan de Bandalaan in Eindhoven beschadigd door een brand. Verschillende buurtbewoners komen een kijkje nemen. "In mijn straat liggen verbrande bladeren. Die komen dus hier vandaan. Dit is echt verschrikkelijk", zegt een buurtbewoner.

Een andere buurtbewoner was wakker geworden van het kabaal. "Ik wist niet dat de boom in brand stond. Echt verschrikkelijk. Hier schiet niemand iets mee op."

"Dit is heel erg triest. Het is de bedoeling dat deze boom duizend jaar oud wordt. We hebben een beschermheer erop gezet om de boom door te geven aan de volgende generaties. De boom is symbool voor ons gebied. In eerste instantie komt woede bij me naar boven. Dit is heel erg triest."

De 262 jaar oude plataan is bekend onder de naam de Gevlekte Zuiderling. In 2009 werd deze boom uitgeroepen tot de eerste 'wereldboom' van Nederland. De boom wordt ook gebruikt om te trouwen of te rouwen.

Ook beschermheer Kees van Grevenbroek komt een kijkje nemen. "Ik heb afgelopen nacht de brandlucht geroken, maar ben terug naar binnen gegaan", zegt. "Dit is triest en onwerkelijk. Hier is niet nagedacht over de gevolgen. Wie het gedaan heeft? Dat blijft vissen in het ongewisse."

Van Kempen denkt niet dat iemand bewust brand heeft gesticht in het natuurgebied. "Waarschijnlijk is het een kwajongensstreek geweest. In het park is met stoelen gesleept. Ook zijn er glasscherven van drankflessen gevonden."

Toch is er nog hoop. Van Kempen bekeek samen met een ecoloog de schade aan de boom. "De schors heeft grotendeels in brand gestaan, maar volgens onze ecoloog ziet de schors er nog goed uit. Het wachten is op een boomexpert van de gemeente Eindhoven."

"We hebben met alle vrijwilligers keihard gewerkt om dit natuurgebied te houden zoals het is. Daar was ik best trots op", vertelt hij. "Het is afwachten wat de boomexperts ervan vinden. Ik zie het wel positief in. De boom heeft een stevige schors. Ik heb goede hoop dat hij het gaat overleven."

Inmiddels is er een doneeractie gestart om alle schade van de brand te kunnen herstellen, zo is onder meer het podium in vlammen opgegaan. Of de monumentale boom het gaat redden weten is nog niet bekend.