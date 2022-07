Man gewond als hij losgebroken koe probeert te vangen

Een man is vrijdagochtend zwaargewond geraakt op de Oostelbeersedijk in Wintelre. Dat gebeurde toen hij op een fietspad een losgebroken koe wilde vangen. Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het slachtoffer raakte zodanig gewond dat een traumahelikopter werd opgeroepen om de trauma-arts naar de plek van het ongeluk te brengen. Die heeft medische hulp verleend. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De losgebroken koe is inmiddels weer terug naar de boerderij.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

