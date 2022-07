Jongen (16) bekogeld met ei: mogelijk blijvend blind aan één oog

Een 16-jarige jongen is dinsdagavond uit het niets door een bromfietser met een ei bekogeld in Tilburg. De gevolgen zijn erger dan gedacht: de jongen ziet bijna niets meer uit het oog. Volgens de moeder van het slachtoffer is er 'een grote kans' op blindheid aan die kant.

Haar zoon is dinsdag iets na elf uur op weg naar huis en fietst samen met een vriend. Op de Groeseindstraat gaat het mis: een tegemoet rijdende bromfietser gooit uit het niets een ei op de jongen.

Bijna geen zicht meer

Het ei raakt de jongen in het oog. Hij valt hard met zijn fiets op de grond. De jongen moet naar het ziekenhuis, en daar blijkt het letsel helaas erger dan eerst werd gedacht. Het zicht vanuit één oog is bijna helemaal verdwenen.

Mogelijk blijft hij aan een oog nagenoeg blind, meldt de moeder van het slachtoffer op de publieke Facebook-pagina 'Heel Tilburg in een Groep'.

Angst

Ze schrijft daar ook dat haar zoon veel last heeft van angst. De jongen is bang dat hij niet meer aan de slag kan bij de politie later en dat hij niet meekan met een reis naar Tsjechië met zijn school. "Best veel voor een 16-jarige", zegt de moeder.

De jongen heeft aangifte gedaan en de politie is op zoek naar mensen die meer weten over de dader of mogelijk camerabeelden hebben van de mishandeling.