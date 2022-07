Boom valt op rijdende auto van 91-jarige moeder en haar zoon

Een vrouw (91) en haar zoon zijn vrijdagmiddag in Loon op Zand lichtgewond geraakt, toen de tak van een twintig meter hoge boom omviel en op hun rijdende auto belandde. De slachtoffers zijn er met wat schrammen vanaf gekomen, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde op de Finantiën in Loon op Zand. Hoe het kon gebeuren dat de boom omviel, wordt onderzocht. Een medewerker van de boomrooierij die onderzoek doet, schatte in dat de Amerikaanse eik zo'n 80 jaar oud is en tussen de 20 en 23 meter hoog is.

Bij het omvallen nam de boom ook een lantaarnpaal mee. Hierdoor liggen kabels bloot. De schade aan de auto is groot en de weg is afgesloten door verkeer. De slachtoffers zijn in de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd waar al gauw bleek dat zij niet in levensgevaar waren.