Sari van Veenendaal zet punt achter carrière: ‘Met een lach en een traan'

Na een carrière van veertien jaar en 91 interlands stopt Oranjeleeuwin en PSV-keepster Sari van Veenendaal per direct met voetballen. Dat besluit heeft de 32-jarige sportvrouw vrijdag wereldkundig gemaakt.

De tranen stonden in haar ogen, toen ze zich na twintig minuten in het eerste EK-duel moest laten wisselen. Haar schouder was de boosdoener. Wat Van Veenendaal toen zelf al wist, was dat de wedstrijd tegen Zweden ook de laatste in haar voetballoopbaan betekende.

"Dat is toen heel snel door m'n hoofd geflitst", kijkt de aanvoerder van Oranje terug op het moment dat ze op het gras zat van Bramall Lane, het stadion van Sheffield United. "Maar ik wilde vooral dat Daphne (van Domselaar, red.) klaar was om het veld op te gaan. Dat waren mijn laatste woorden. Toen ik in de kleedkamer zat, wist ik wel: dit was het. Dat deed wel pijn."

Deur stond nog op een kier

De beslissing om na het EK in Engeland een punt te zetten achter haar carrière, was al voor het eindtoernooi gemaakt. "Maar ik heb toen wel de deur op een kier gelaten, zodat ik niet alle druk op het EK zou leggen. En ook voor het geval mijn gevoel nog zou veranderen, dat ik de kans zou hebben toch nog te blijven voetballen. Alleen dat moment is niet gekomen. Ik merk steeds meer dat ik achter mijn besluit sta."

Het gevoel waar Van Veenendaal, die in 2019 tot beste keeper van de wereld werd uitgeroepen, het over heeft, was voor haar de doorslaggevende factor te stoppen. "Ik ben een voetballer omdat ik het heel leuk vind. Ik heb ook altijd contracten van een jaar getekend en gezegd dat als ik het aan het einde van het jaar niet meer leuk zou vinden, ik zou stoppen."

Tijd voor andere dingen

Dit jaar was het echter anders voor de keeper van PSV, die via FC Utrecht, FC Twente, Arsenal en Atlético Madrid twee jaar geleden in Eindhoven terecht was gekomen. "Ik kon die vraag voor het eerst niet met volle overtuiging met ja beantwoorden." ze besloot vervolgens de regie in eigen hand te houden en de knoop door te hakken.

"Ik merk gewoon dat ik heel veel leuke dingen in het leven laat liggen omdat ik zo intens mijn sport aan het beleven ben", legt Van Veenendaal uit. "Ik ben steeds meer op zoek naar de leuke momenten en op dit moment maak ik die te weinig mee in het voetbal."

Nu wil Van Veenendaal vooral leuke momenten gaan beleven buiten het voetbal en ze weet ook al precies wat ze als eerst gaat doen. "Op reis", zegt ze resoluut. "Mijn partner en ik hebben altijd gedroomd van met een busje op reis gaan. Dat gaan we nu eindelijk doen. Dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk, wat ik al heel lang wilde doen en nooit heb gekund."