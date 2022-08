Ronald kwam uit de kast op de hockeyclub: 'Spannender dan voor familie'

Ronald (34) uit Breda vond uit de kast komen op zijn hockeyclub nog veel spannender dan thuis vertellen dat hij homo is. Het is inmiddels dertien jaar geleden, maar hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Hoewel hij bang was voor de reacties van zijn teamgenoten, bleken die erg mee te vallen. Hij is er volgens zijn hockeymaten zelfs leuker op geworden. "Ze weten nu dat ik naar iets anders kijk tijdens het stappen."

Evie Hendriks & Loes Krabben Geschreven door

Voor zijn teamgenoten deed Ronald altijd of hij hetero was. Als ze gingen stappen, deed hij zijn best ook naar vrouwen te kijken en als een teamgenoot iets zei over een mooie vrouw langs het veld, probeerde hij zo snel mogelijk 'de goede kant op te kijken'. Vermoeiend, om altijd de hetero te spelen. Maar het alternatief, zeggen dat je homo bent, leek lange tijd niet beter. "Op mijn 21ste kwam ik voor mijn ouders en familie uit de kast. Ik wilde daarna zo snel mogelijk ook voor mijn team uit de kast komen. Dat vond ik spannender dan voor mijn familie", vertelt hij. "Ik was bang dat ik een 'speciaal gevalletje' in het team zou worden, in plaats van gewoon een normale teamgenoot."

Bij de eerstvolgende training moest het maar gebeuren, besloot Ronald. Maar de spanning werd alleen maar groter. "Een teamgenoot floepte tijdens het trainen het woord 'flikker' eruit, toen een ander een foutje maakte. Ik heb het die dag niet meer verteld aan mijn team." Maar zijn geheim moest eruit en Ronald besloot de aanvoerder van zijn team een mailtje te sturen. "Die heeft het de volgende training namens mij verteld." Dat vond Ronald best fijn. "Ik zat op dat moment niet te wachten op een heel elftal dat me aanstaarde als ik het vertelde." De vervelende reacties van zijn clubgenoten, waar Ronald bang voor was, bleven uit. "Na de training kreeg ik allemaal berichtjes van mijn teamgenoten en ze waren allemaal positief. Dat was een hele opluchting."

De hockeyer merkte meteen verandering op het veld en daarbuiten. "Ik voelde mezelf steeds meer ontspannen tijdens wedstrijden of als we samen gaan stappen." En ook zijn teamgenoten merkten het verschil. "Ze vertelden weleens dat ze mij nu leuker en veel meer ontspannen vinden." Dat geldt ook voor het nieuwe team waar Ronald afgelopen seizoen naar overstapte. Toch was hij ook daar weer zenuwachtig, zelfs al wist iedereen bij zijn nieuwe team al dat hij homo is. "Ik heb in het begin een tijdje niet gedoucht na de training of wedstrijd." Uit angst dat het ongemakkelijk zou worden. "Maar na een paar weken bedacht ik me hoe raar het eigenlijk was en zo zagen mijn teamgenoten het ook. Ze vonden het nooit een probleem dat ik homo ben en met ze douchte."

