PSV-aanvaller Madueke maanden aan de kant door ernstige enkelblessure

De 20-jarige Noni Madueke is maandenlang uitgeschakeld vanwege een ernstige enkelblessure. Hij haakte af tijdens een training na een botsing met een ploeggenoot. PSV denkt dat Madueke de eerste seizoenshelft, die dit jaar vanwege het WK in Qatar tot half november loopt, niet in actie komt.

