Zwaargewonde man op straat gevonden, vlakbij appartementencomplex

Bij een appartementencomplex aan de Tellegenstraat in Eindhoven is vrijdagnacht een zwaargewonde man op straat gevonden. Meerdere ambulances en de politie werden opgeroepen.

Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar de Tellegenstraat.

'Opvallend veel recherche in burger'

De politie zette een groot deel van de straat en de ingang van het appartementencomplex af met lint. De politie onderzoekt wat de man overkomen is. Volgens een 112-correspondent was er opvallend veel recherche in burger aanwezig.