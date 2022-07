Fietsers zwaargewond bij aanrijding, automobilist gaat ervandoor

Twee fietsers zijn vrijdagnacht zwaargewond geraakt nadat een automobilist hen aanreed op de Mecklenburgstraat in Eindhoven. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor en had zich rond tien uur zaterdagochtend nog altijd niet gemeld.

De aanrijding vond kwart over vier 's nachts plaats, vlakbij de Sint Lambertusstraat. De auto crashte volgens een 112-correspondent zo'n 230 meter na de aanrijding.

Spoed

De auto sloeg over de kop en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurder is toen gevlucht.

De aangereden fietsers zijn een man en een vrouw. Vanwege de ernst van hun situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. De man is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Donkere krullen

Volgens Burgernet zou de verdachte een getinte man zijn en wordt hij begin 20 geschat. Hij heeft donkere krullen en droeg op het moment van het ongeluk zwarte kleren. Hij verdween in de richting van de Anna van Engelandstraat.

Vanwege de aanrijding is de Mecklenburgstraat in beide richtingen afgezet. De politie doet uitgebreid onderzoek. "De weg blijft voorlopig dicht", laat een woordvoerster weten. "We zijn druk op zoek naar de, vermoedelijk gewonde, bestuurder van de auto." Getuigen van de aanrijding en wie weet waar de automobilist zich bevindt, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.