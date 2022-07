Fietsers zwaargewond bij aanrijding, vluchtende automobilist is bekend

Twee fietsers zijn vrijdagnacht zwaargewond geraakt nadat een automobilist hen aanreed op de Mecklenburgstraat in Eindhoven. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor en had zich rond twaalf uur zaterdagmiddag nog altijd niet bij de politie gemeld. "Maar we hebben een sterk vermoeden wie de bestuurder is."

De aanrijding vond kwart over vier 's nachts plaats, vlakbij de Sint Lambertusstraat. De auto crashte volgens een 112-correspondent zo'n 230 meter na de aanrijding. Spoed

De auto sloeg over de kop en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurder is toen gevlucht. Mogelijk is hij zelf ook gewond. De aangereden fietsers zijn een man en een vrouw van 30 jaar uit Eindhoven. De man is zeer ernstig gewond, maar ook de vrouw ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Vanwege de ernst van hun situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. De man is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. 'Wel wat gehoord'

De broer van de aangereden vrouw kwam zaterdagochtend een kijkje nemen op de plaats van de aanrijding. Ook buurtbewoners deden dit. "Ik had 's nachts wel wat gehoord, maar ik was er niet op aangeslagen", vertelt een van hen. "Ambulances rijden hier namelijk wel vaker door de straat." Donkere krullen

Volgens een politiewoordvoerster is de verdachte een getinte man van 22 jaar oud met donkere krullen. Hij heeft donkere krullen en droeg op het moment van het ongeluk zwarte kleren. Hij verdween in de richting van de Anna van Engelandstraat. Vanwege de aanrijding werd de Mecklenburgstraat in beide richtingen afgezet. De politie deed uitgebreid onderzoek en agenten waren druk op zoek naar de, vermoedelijk gewonde, bestuurder van de auto. Contact

Rond twaalf uur zaterdagmiddag werd de weg weer vrijgegeven. Getuigen van de aanrijding en wie weet waar de automobilist zich bevindt, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Van de auto is na de crash in Eindhoven weinig over (foto: SQ Vision).

Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht (foto: SQ Vision).

De fietsen als stille getuigen op de Mecklenburgstraat in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).

De politie onderzoekt zaterdagochtend de aanrijding in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).