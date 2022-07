Conducteur gaat viral als kermisomroeper: 'Het ging binnen een uur los'

"Attenzione!" Conducteur Antoine Becks ging vorige week op ludieke wijze viral: de NS-medewerker kondigde Station Tilburg in de trein aan als een ware kermisomroeper. Het filmpje was een groot succes. "Binnen een uur ging het los", vertelt Becks aan Kermis FM in Tilburg.

"Dames en heren, over enkele ogenblikken Station Tilburg, thuisplaats van de grootste kermis van de Benelux. U kunt hier overstappen op de botsauto's, de zweefmolen of de draaimolen. Meemaken is bijzijn'', schalt hij in het virale filmpje door in de microfoon naar de reizigers in de trein.

In het filmpje is te zien hoe Becks met inmiddels welbekend enthousiasme reizigers aanspreekt. Even is het alsof ze midden op de kermis staan.

''Binnen een uur ging het los. Het werd gedeeld en geliket, het ging heel hard. Verschillende media hebben het opgepakt.''

Dat Becks een zeer geloofwaardige kermisoproeper is, is overigens niet zo raar. Becks heeft bijna 25 jaar op de kermis gewerkt en was bijna ieder jaar op de kermis in Tilburg, vertelt hij. " Vanwege dat kermisverleden dacht ik: ik moet toch met m'n treintje stoppen in Tilburg, dus laten we eens gek doen.''

In het filmpje is te zien hoe Becks in de cabine van de trein zit. Veel reacties gingen er daarom vanuit dat hij de machinist van de trein was. Maar dat is dus niet zo, legt hij uit. Hij zat in het filmpje in de achterste cabine.

"Wij zitten weleens aan de achterkant van de trein om daar onze omroepen te doen, in alle rust. Dat is ook de reden dat de trein in de video achteruit lijkt te rijden", besluit hij tegenover de kermissite.