Zes aanhoudingen tijdens onrustige uitgaansnacht in Breda

Zes mensen zijn vrijdagnacht aangehouden in de binnenstad van Breda. De politie spreekt van een onrustige en drukke uitgaansnacht.

Een 41-jarige Roosendaler en een 19-jarige Antwerpenaar werden opgepakt vanwege het verstoren van de openbare orde. Bij een opstootje op de Vismarktstraat werden twee mannen uit Breda (26 en 29 jaar) aangehouden nadat zij een politieman en zijn kinderen bedreigd hadden.

Agent in gezicht gespuugd

Een 18-jarige Bredanaar weigerde zijn ID-bewijs te tonen. Toen hij werd aangehouden, verzette hij zich hevig. Hij spuugde onder meer een agent in het gezicht en beet in diens rechterhand.

Een 22-jarige Bredanaar werd aangehouden nadat hij in een horecazaak een fles champagne over een geluidsinstallatie spoot.

Linie

Op de Reigerstraat moesten agenten een linie vormen nadat een grote groep vervelende stappers daar uit een horecazaak was gezet.