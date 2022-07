Zomers warme tot tropische dagen in aantocht: 'Maar de lucht is instabiel'

Liefhebbers van warm weer mogen zich verheugen op een aantal zomers warme tot tropische dagen komende week. Dat vertelde Diana Woei van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

Maandag zal dit volgens haar ook het geval zijn. "Dinsdag volgt een vrijwel droge dag, maar donderdag en vrijdag krijgen we weer een paar buitjes en dan gaat de temperatuur weer naar beneden, maar 20 tot 23 graden. Het is een beetje op en af met het weer."

Ook dit weekend verloopt wisselvallig. "Als je zaterdagochtend vroeg naar buiten keek, dacht je waarschijnlijk: het wordt een mooi weekend. Maar dan heb je het een beetje mis, want we hebben te maken met wolkenvelden die vanuit Engeland over onze omgeving gaan schuiven. De zon krijgt het in de loop van de middag vanuit het westen steeds moeilijker en dan wordt het wat vochtiger."

Het wordt zaterdagmiddag 25 of 26 graden. Daarbij staat er 's middags een matige wind vanuit westelijke richting. Hooguit kracht drie.

Diana denkt dat er zaterdagavond alleen in het uiterste oosten van de provincie nog een beetje zonneschijn zal zijn. "Verder is het dan overwegend bewolkt en zou er in de westelijke delen van Brabant wat lichte regen of motregen uit wat dikkere wolken kunnen vallen."