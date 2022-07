Bert stopt na 45 jaar met zijn dierenwinkel: ‘Niemand mocht het overnemen’

Na 45 jaar gaan zaterdag de laatste spullen over de toonbank van Bert van Zandbeek in dierenspeciaalzaak Sammy in Vught. Door een uitspraak van de Raad van State kon hij zijn winkel niet laten overnemen of doorverkopen. “Het is een vrijwillige keuze om te stoppen, maar het doet wel pijn dat ik mijn zaak definitief moet sluiten na al die jaren”, vertelt eigenaar Bert. "Ik heb wel wat traantjes gelaten."

“Ik besef dat alles wat ik vandaag doe de laatst keer is. Dat voelt heel gek. En ook wel moeilijk na al die jaren”, vertelt hij de laatste dingen aan zijn vaste klanten verkoopt. “De winkel was als een kind voor mij. Sammy zit in mijn hart."

In 1977 begon de destijds 18-jarige Bert samen met zijn vader de winkel in een bijgebouw naast hun huis aan de Adriaan Poortersstraat in Vught. “Vroeger hadden wij heel veel dieren thuis. Kippen, konijnen, duiven en zelfs een paard. Van jongs af aan ben ik al een dierenliefhebber, dus toen dit pand vrij kwam, wilde ik heel graag mijn eigen zaak beginnen.”

Bert heeft lang nagedacht over het sluiten van zijn winkel. De zaak laten overnemen of doorverkopen als dierenwinkel, mocht hij dus niet. Het was stoppen of zelf doorgaan. “Dat vind ik het moeilijkst, want de winkel had nog zeker dertig jaar kunnen bestaan. Het is echt een begrip in Vught en dat moeten inwoners nu gaan missen.”

Toch vond Bert dat het na al die jaren tijd werd om voor zichzelf te kiezen. “De dierenwinkel zit in mijn hart, dus ik was hier elke dag. Ook in het weekend en ‘s avonds. Maar daardoor heb ik al die jaren amper tijd gehad voor leuke dingen, mijn gezin en kleinkinderen”, zegt hij. “Nu ik met pensioen ga, kan ik eindelijk dingen doen die ik nooit eerder kon. Zoals oppassen op mijn kleinkinderen of eens naar de markt in het dorp bijvoorbeeld.”