Auto belandt na botsing in een sloot, bestuurder (28) gaat ervandoor

Een 28-jarige automobilist uit Wijk en Aalburg is zaterdagavond na een botsing met een andere auto er te voet vandoor gegaan. Politie kon de man pas twee uur later aanhouden in de Korn in Dussen. De bestuurder was onder invloed van alcohol.

De melding van de aanrijding kwam zaterdagavond rond halftien binnen bij de politie. Op de kruising van de Midgraaf en Van Duijlweg gaf de 28-jarige automobilist geen voorrang aan een 32-jarige automobilist uit Babyloniënbroek. De 28-jarige man belandde met zijn auto in de sloot en raakte gewond aan zijn hoofd. De man klom uit zijn auto en ging in gesprek met de tegenpartij om een en ander op te lossen. Verder wachtte hij de komst van de ambulance en de politie niet af ging er als een haas vandoor. Helikopter en hond ingezet

Agenten zochten met helikopter en een hond nog naar de man, maar hebben hem op dat moment niet gevonden. Rond halftwaalf kreeg de politie een tip dat er op de Korn in Dussen een gewonde man liep. Daar is hij aangehouden. De bestuurder krijgt een bekeuring voor 'verlaten plaats ongeval' en het rijden onder invloed van alcohol.