Verwaarloosde hond in beslag genomen: vastgebonden zonder eten of water

Een verwaarloosde hond is vrijdag in de gemeente Altena in beslag genomen. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het dier was volgens de politie dagenlang aan een veel te korte ketting zonder eten of water aan zijn lot overgelaten op een erf. De eigenaar van het dier, een man van 32, was niet thuis toen de politie ingreep. Hij krijgt een proces-verbaal. Het adres waar de hond werd gevonden, is niet bekendgemaakt.

Sandra Kagie Geschreven door