Amélie (14) sinds zaterdag vermist: 'Moeilijker om optimistisch te blijven'

De 14-jarige Amélie uit Sint-Oedenrode wordt sinds negen uur zaterdagochtend vermist. Ze vertrok op de fiets richting Best en is sindsdien niet meer teruggezien.

"Via internet heeft de moeder van Amélie kunnen achterhalen waar haar telefoon was", vertelt Anika. Zij is een vriendin van de moeder van Amélie. "Zo was te zien dat Amélie vanuit Sint-Oedenrode naar Best fietste. Vanaf de plek waar haar fiets gevonden is, is te zien dat een auto verder gaat. Maar dat signaal stopt, dus vanaf dat moment is de gps uitgezet."

Flyers

Amélie is 1,65 meter lang en heeft een normaal postuur. Op de dag van haar vermissing droeg ze een licht shirt en een donkere broek, zwarte sneakers met een witte streep en een grijs vest.

De politie is op de hoogte gebracht van haar vermissing. Die heeft maandagochtend laten weten dat het bericht naar de landelijke politie en de recherche is gestuurd. "We zijn zelf ook aan het zoeken en hebben zondag flyers opgehangen in Best om kenbaar te maken dat Amélie vermist is."

'Het is een heel groot raadsel'

"Als je thuis bent, wil je weg want je wil gaan zoeken", legt Anika uit. "Je wil iets doen om te zorgen dat Amélie gevonden wordt. Maar als je weg bent, denk je: ik wil liever thuis zijn want dadelijk komt ze thuis en ben ik er niet. Dus willen we er voor zorgen dat er altijd iemand thuis is."

Volgens haar is Amélie nooit eerder spoorloos verdwenen. Haar familie heeft geen idee waarom ze zou weggaan zonder iets te zeggen. "En ook niet met wie, want er zijn ook geen mensen die we kennen in Best. Het is een heel groot raadsel waar we tegenaan lopen."

Hoe langer hoe moeilijker

Volgens Anika heeft de familie het hoe langer hoe moeilijker met de situatie. "We zijn heel positief geweest - en dat proberen we nog steeds te zijn - maar je bent nu ruim 48 uur verder. Je merkt dat moeilijker wordt positief te blijven."

Amélies moeder smeekt haar dochter op social media om alsjeblieft iets van zich te laten horen. "Kom naar huis, je wordt ontzettend gemist."