Meisje (14) dat sinds zaterdag werd vermist, is weer terecht

Het 14-jarige meisje uit Sint-Oedenrode dat sinds zaterdagochtend werd vermist, is maandagmiddag weer terecht. Volgens de politie is ze in goede gezondheid gevonden.

Het meisje vertrok zaterdagochtend rond negen uur op de fiets vanuit haar woonplaats richting Best. Vanuit daar zou ze met de auto verder zijn gegaan. Sindsdien was ze niet meer teruggezien. In Best hingen flyers om uit te kijken naar het meisje en ook de landelijke politie en recherche waren naar haar op zoek.

Volgens een vriendin van familie was het meisje nooit eerder spoorloos verdwenen. Waarom ze was weggegaan zonder iets te zeggen, was dan ook een raadsel. Op social media had de familie het meisje gesmeekt om iets van zich te laten horen. "Kom naar huis, je wordt ontzettend gemist."