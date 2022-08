Man (54) aangehouden voor het beroven van vier vrouwen in Helmond

Met de aanhouding van een 54-jarige man uit Helmond denkt de politie de man te pakken te hebben die verantwoordelijk is voor vier recente straatroven in die stad. Slachtoffers waren vier vrouwen in leeftijd variërend van 25 tot 61 jaar. De man werd vrijdag in de buurt van zijn huis aangehouden, zo maakte de politie maandag bekend.

Sandra Kagie Geschreven door