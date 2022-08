Fietser (90) overleden nadat hij werd aangereden tijdens proefrit met auto

Een 90-jarige fietser uit Breda die vrijdag was aangereden door een auto is een dag later in het ziekenhuis overleden. Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee op het fietspad aan de Ulvenhoutselaan in Breda.

De politie maakte het overlijden van de fietser maandagmiddag bekend. De 61-jarige bestuurster van de nieuwe auto, een vrouw uit Berkel-Enschot, maakte samen met haar partner een proefrit. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurster de macht over het stuur kwijt en reed de man uit Breda aan. De fietser werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.