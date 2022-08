Bestuurder van bestelbus overlijdt nadat hij achterop file botste op de A2

Op de snelweg A2 bij Best is maandagmiddag een bestelbus achter op een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de bestelbus is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond vier uur in een file in de richting van Den Bosch.

De vrachtwagen stond stil in de file. De chauffeur van het bestelbusje zag vermoedelijk de vrachtwagen te laat en botste er achterop. Op de weg staan schermen opgesteld. De weg was afgesloten, maar inmiddels is de linkerrijstrook vrijgegeven. Achter het ongeluk staat een file van acht kilometer. De vertraging voor het verkeer is ongeveer twintig minuten.