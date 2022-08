René van de Kerkhof pissig: kleinzoon mocht alleen met Ajax-broek ArenA in

PSV-icoon René van de Kerkhof heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van afgelopen zaterdag. Zijn kleinzoon Youp van 9 werd namelijk geweigerd bij de ArenA in Amsterdam omdat hij een PSV-shirt en -broek aan had. Over het shirt kon hij een jas aantrekken, maar hij moest nota bene een Ajax-broek kopen om het stadion in te mogen.

"Ik vind het schandalig! Waar hebben we het over?", moppert René nog na in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Net als zijn broer Willy krijgt René als ex-international kaarten voor wedstrijden zoals die om de Johan Cruijf Schaal. Deze keer had hij ze aan Youp en zijn papa gegeven. "En toen werd hij bij de poort geweigerd. Hij moest een andere broek kopen en het enige wat daar bij de ArenA te koop was, was een Ajax-broek."

"Opa, ik heb die broek wel meteen weggegooid."

Uiteindelijk was Youp de enige drager van een Ajax-broek die lachend naar huis kon, want PSV won de wedstrijd met 5-3. "Hij was er eerst goed ziek van maar na de wedstrijd was hij weer genezen", vertelt René. "Hij zei naderhand: 'Opa, ik heb die broek wel meteen weggegooid.' Ik zei: 'Goed gedaan!'" De KNVB zegt in een reactie dat er iets mis moet zijn gegaan. Voor de gemengde vakken waarvoor de kaartjes golden, is er geen verbod om PSV-kleren te dragen. "Misschien was er sprake van een overijverige steward, maar dat is niet meer te achterhalen", zo laat de bond weten. "Het is vervelend, vooral voor de kleinzoon." In de Willy en René Podcast kijken de broers vooruit naar de cruciale wedstrijd van dinsdag tegen Monaco. Ook blikken ze terug op de overwinning van PSV op Ajax van zaterdag. Zo is te horen dat René zich niet alleen boos heeft gemaakt op de steward, maar ook op een van de Ajacieden op het veld.