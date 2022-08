Gekkenhuis in de kraamkamer: thuiszorg onmogelijk, opvang in hotel

Eindhoven krijgt vanwege het personeelstekort in de zorg een kraamzorghotel. In het Holiday Inn aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan worden vanaf woensdag drie maanden lang kersverse moeders en hun kroost opgevangen. Moeders die opname in het hotel weigeren en op thuishulp hopen, lopen het risico geen kraamzorg te ontvangen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het kraamzorghotel is een samenwerking tussen grote zorgverzekeraars in de regio (ZilverenKruis, CZ, Menzis en Coöperatie VGZ) en de kraamzorgorganisaties Kraamzus, Kraamzorg VDA en Zorgmed. Uit nood geboren

Het kraamzorghotel is vooralsnog enkel voor de klanten van die kraamzorgorganisaties. Het kraamzorghotel is geen verplichting, maar vanwege personeelstekorten zeggen de organisaties 'niet te kunnen garanderen dat kraamzorg dan thuis mogelijk is'. Die garantie is er wel in het kraamzorghotel. "Natuurlijk wordt er altijd getracht aan de zorgplicht te voldoen, ook als iemand weigert naar hotel te gaan blijft de zorgplicht van kracht. Maar als we niet kunnen leveren, kunnen we niet leveren", zegt een woordvoerder van Coöperatie VGZ.

In dit hotel in Eindhoven worden de moeders en hun pasgeboren kinderen opgevangen (foto: Google Maps).