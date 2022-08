112-nieuws: auto brandt uit in Waalwijk • man doodgeschoten in Tilburg

03.49

Een auto is maandagnacht uitgebrand aan de Taxandriaweg in Waalwijk. Rond drie uur werd de brand ontdekt. De auto was geparkeerd aan de achterkant van jongerencentrum De Tavenu, pal naast de brandweerkazerne. De brandweer was dan ook snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.