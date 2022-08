Vrouw (27) uit Baarle-Nassau overleden na frontale botsing

Een 27-jarige vrouw uit Baarle-Nassau is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een frontale botsing op de Boshovenring in haar woonplaats. De bestuurder van de andere auto raakte ook zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Sven de Laet Geschreven door

Het ongeluk gebeurde iets na acht uur. De hulpdiensten waren volop aanwezig op de plek van het ongeluk. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Door de ravage is de N639 tussen Baarle-Nassau en Breda dicht, net als de aansluiting met de A58.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision