Na KNVB ook gemeente akkoord met overname door NAC=BREDA

De overname van NAC door de lokale investeringsgroep NAC=BREDA is rond. De KNVB heeft de club dinsdagochtend groen licht gegeven en later op de dag stemde ook de gemeente Breda als eigenaar en verhuurder van het Rat Verlegh Stadion in met de aandelenoverdracht.

Na het goede nieuws van de voetbalbond was de toestemming van de gemeente Breda eigenlijk nog maar een formaliteit. Niemand die er aan twijfelde dat de Bredase bestuurders nog dwars zouden gaan liggen bij de verkoop. Het huiswerk was al gedaan, maar formeel moest dat nog wel even gebeuren.

Wethouder Jeroen Bruijns is zelfs blij met de overname: "Het is natuurlijk geweldig dat een groep lokale ondernemers zich op deze manier wil inzetten voor een gezond en stabiel NAC. Hopelijk komt de club hiermee in een rustiger vaarwater en kan zich helemaal richten op waar het voor is: voetbal."

Einde aan onzekere tijden

Voor de gemeente is het van belang dat NAC=Breda is het als eigenaar en verhuurder van het Rat Verlegh Stadion belangrijk dat NAC aan alle financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Met ook de goedkeuring van de KNVB blijkt dat geen probleem.

"Breda en NAC zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden", zegt wethouder Daan Quaars. "Het Avondje NAC is een begrip in het land en mag je gerust immaterieel erfgoed noemen. Ik ben blij dat we als gemeente Breda de overname kunnen goedkeuren. Hiermee komt er een einde aan de onzekere tijden voor personeel, sponsoren en trouwe supporters. NAC kan nu weer helemaal gaan voor het voetballen."

Protest heeft gewerkt

Eerder dit jaar leek het er even op dat de club zou worden overgenomen door de City Football Group, het bedrijf achter onder andere Manchester City en New York City. Maar dat leverde zoveel kritiek op van de fans, dat al snel de stekker uit de plannen werd getrokken. Kort daarop diende de groep lokale investeerders van NAC=BREDA zich aan als serieuze optie.

Het wachten is nu op het moment dat NAC=BREDA de namen bekend maakt van de nieuwe bestuurders, technisch directeur en algemeen directeur.