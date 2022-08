Jantina, Jozua en hun 8 kinderen uit Een huis vol: 'We missen de makers'

Ze zijn al een week op de buis en er is nog een week te gaan. De familie Zeldenrust in Werkendam is één van de vier gezinnen die dagelijks te zien zijn in het KRO-NCRV-programma 'Een huis vol'. “We kijken heel positief terug op het programma”, vertelt Jantina Zeldenrust die de begeleiding van de omroep ook heel goed vindt. “Als er wat is kunnen we altijd bellen of appen.”

Rob Bartol Geschreven door

“Vanaf maart hebben we negen dagen lang een cameraploeg over de vloer en aan boord gehad", vertelt schippersvrouw Jantina, die samen met haar man Jozua en hun acht kinderen dagelijks te zien is in Een huis vol. “Het dorp kreeg overigens al heel snel in de gaten dat we meededen aan het programma. De cameraploeg filmde namelijk op één van de eerste draaidagen bij de school van onze kinderen. Het nieuws ging snel rond, al mochten we toen nog niet zeggen dat het ging om opnamen voor Een huis vol.” In de serie wordt de kijker ook meegenomen naar de Deo Gratias, het schip waar Jozua mee vaart. “Vandaag gaat hij weer voor een periode aan boord en omdat het vakantie is gaat een aantal van onze kinderen ook mee.”

"We krijgen enorm veel positieve reacties op onze deelname aan programma."

Over de deelname aan het programma heeft het koppel lang nagedacht. “We hadden al langer contacten met de makers”, vertelt Jantina. “Drie jaar geleden zijn we al eens gevraagd. We vonden het toen al een leuk programma om naar te kijken, maar zelf op tv was niets voor ons.”

Familie Zeldenrust aan boord (Foto: KRO-NCRV)

De ommekeer kwam eind vorig jaar. “We hebben toen vrijblijvend kennisgemaakt met de omroep. Later heb ik nog contact gehad met Janneke Jelies, die met haar gezin al meerdere seizoenen te volgen is in Een huis vol.” Nu de dagelijkse tv-serie in de tweede en laatste week is beland, kan Jantina ook al terugkijken op de stroom aan reacties die deelname aan het programma oplevert. “We krijgen enorm veel positieve reacties. Op Facebook stromen dagelijks de vriendschapsverzoeken binnen. Tegen die mensen kan ik zeggen: wacht nog even want er komt een eigen familiepagina”, vertelt Jantina.

“Mensen zaten toch weer op Een huis vol te wachten.”

De landelijke bekendheid levert soms ook komische situaties op. “Een paar dagen geleden stond er iemand voor de deur die foto’s aan het maken was van ons naambordje. Da’s toch wel heel bijzonder”, vertelt ze. Net als vorig seizoen trekt het programma dagelijks rond de 1 miljoen kijkers. “Dat is weer heel positief”, zegt een woordvoerster van de KRO-NCRV. “Mensen zaten er toch weer op te wachten.”

De trots van de familie Zeldenrust: binnenvaartschip Deo Gratias (foto: Jozua Zeldenrust)

Nu de crew en cameraploeg al een tijdje uit huis en uit Werkendam zijn verdwenen, is er toch sprake van een soort gemis. “In het begin zeiden ze altijd dat we ze nog zouden gaan missen als ze klaar waren met draaien. Ik wilde dat nooit geloven”, vertelt Jantina. “Maar, het was zo’n leuke club dat ze wel een beetje gelijk hebben gekregen." Of de familie in een volgend seizoen weer present is Een huis vol, kan Jantine nog niet zeggen. “Dat lijkt geheimzinnig, maar is verre van dat.”