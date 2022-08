Hondjes Coco en Nina achtergelaten in gestolen auto, zoektocht naar baasjes

Het is een groot raadsel: wie is het baasje van Coco en Nina? Die hondjes werden maandagavond gevonden in een gestolen witte auto, die geparkeerd stond aan de Beiaardstraat in Valkenswaard. De dierenambulance is hard op zoek naar de eigenaar van de diertjes, maar vooralsnog zonder succes.

Sven de Laet Geschreven door

Hoe de hondjes in de gestolen auto terecht zijn gekomen, is vooralsnog onduidelijk. "De politie heeft onderzocht of er een link is tussen het busje en de dieren", vertelt een woordvoerder van de dierenambulance. "Maar die is er niet." De dieren zijn gechipt, zo kon worden achterhaald dat de hondjes luisteren naar de namen Coco en Nina. Maar de verdere informatie leverde niets op. "We hebben de telefoonnummers gebeld, die op de chips geregistreerd stonden. Maar daar wordt niet opgenomen. Het is de vraag of de nummers überhaupt nog actief zijn. Dat onderzoekt de politie nu."

Je zou denken dat het probleem zo opgelost zou moeten zijn, als iemand inderdaad zijn honden mist. Dat denkt ook de woordvoerder. "Er kan dus ook iets heel anders aan de hand zijn. Dat moeten we afwachten. Ondertussen proberen wij via Facebook in ieder geval zo veel mogelijk mensen te bereiken in de hoop dat er meer duidelijk wordt." Op dit moment zijn de honden ondergebracht bij dierenopvang DOC-Zuid in Valkenswaard. "Als niemand zich binnen twee weken meldt, dan worden de dieren herplaatst."