PSV speelt met hangen en wurgen gelijk tegen AS Monaco

PSV heeft een resultaat over weten te houden aan de eerste ontmoeting met AS Monaco in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovense ploeg verdedigde lange tijd een 0-1 voorsprong dankzij een goal van Joey Veerman. In de slotfase kwamen de Monegasken langszij en werd het 1-1.

De belangen van dit duel waren voor iedereen duidelijk: de eerste stap richting Champions League-kwalificatie. De openingsfase van de wedstrijd was slaapverwekkend zonder echte kansen voor beide ploegen. Positief was dat PSV er defensief een stuk stabieler uitzag dan tegen Ajax. Daar tegenover was het aanvalsspel juist slordig. Veel simpele dingen gingen mis bij de Eindhovenaren. Zo had ‘Supercup-held’ Guus Til twee keer teveel tijd nodig om de juiste aanvalsopties te kiezen.

Pas in de 22e minuut kon het eerste echte gevaar van de wedstrijd worden genoteerd, en wel in het voordeel van PSV. Een prima aanval kwam uit bij Joey Veerman. In kansrijke positie plaatste de middenvelder de bal naast het doel. PSV had gaandeweg de eerste helft helemaal niks te duchten van AS Monaco. Zelf bleven de Eindhovenaren loeren op kansjes.

Uitstekend doelpunt

In de 37ste minuut kwam die kans: Luuk de Jong werd in de zestien aangespeeld door Til. De boomlange spits hield twee verdedigers bezig en legde de bal perfect neer voor de instormende Joey Veerman. Vanaf randje zestien schoot de middenvelder de bal met zijn linkervoet hard in de rechterhoek.

Op de voorsprong viel verder niks op af te dingen. PSV speelde volwassen en bleef de wedstrijd tot aan de rust controleren. De 450 PSV-fans, die afgereisd waren naar Monaco, hadden weinig te klagen.

Moeizame tweede helft

Waar de PSV-defensie in de eerste helft nauwelijks iets weggaf, kwam het kort na rust met de schrik vrij. Monaco-aanvaller Takumi Minamino verscheen plotseling vrij voor het doel van Walter Benítez, omdat Philipp Max niet goed oplette. Diezelfde Max bood één minuut later Guus Til dé gelegenheid om er 0-2 van te maken. Til wist de bal op miraculeuze wijze over het doel te krijgen.

De Eindhovense verdediging had het veel moeilijker in de tweede helft en begon na ongeveer een uur voetbal steeds meer te wankelen. Ook aanvallend was PSV slordig met het uitspelen van counters. Kevin Volland en Wissam Ben Yedder hadden de ploeg van Ruud van Nistelrooij pijn kunnen doen.

Na een fase waarin PSV een aantal keer goed weg was gekomen, kon het zich in de 72e minuut een groot plezier doen. Cody Gakpo nam een pass van Veerman uitstekend mee en bediende Saibari. De jongeling, die in de basis mocht starten, schoof de bal tergend langzaam langs de paal en verzuimde PSV op rozen te schieten.

Overleven in de slotfase

De misser kwam de Eindhovenaren duur te staan. Want kort daarna maakte Axel Disasi de gelijkmaker voor de thuisploeg. Een vrije trap die in de zestien bleef hangen werd binnengewerkt door de verdediger. De slotfase werd billenknijpen voor PSV.

Fysiek had de ploeg van Van Nistelrooij het zwaar in de slotfase. Met hangen en wurgen bleven de Eindhovenaren overeind. PSV ontsnapte zelfs nadat Monaco van heel dichtbij de paal raakte.

In de extra tijd bleef PSV overeind en daarmee houdt de ploeg een prima resultaat over voor het thuisduel, dat volgende week dinsdag wordt.