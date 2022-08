Dodelijk ongeluk op de A2 bij Best: vrachtwagenchauffeur had gedronken

De 33-jarige vrachtenwagenchauffeur die maandagmiddag betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de A2 bij Best, had gedronken. De politie bevestigt dat hij onder invloed was van alcohol. Bij het ongeluk kwam een 73-jarige man uit Den Bosch om het leven.

De Bosschenaar reed maandagmiddag rond vier uur met een bestelbusje achterop een vrachtwagen, die stilstond in een file. Waarschijnlijk zag hij de vrachtwagen te laat. De man overleed al snel aan zijn verwondingen. De chauffeur van de vrachtwagen, een 33-jarige man uit Macedonië, werd even later aangehouden en voor onderzoek meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat hij gedronken had.