Bekende Brabanders op hun vakantieadres: 'Mijn batterij opladen'

De zomervakantie is in volle gang en ook bekende Brabanders genieten hiervan. De een blijft dichtbij huis in Nederland, de ander zoekt het kristalheldere water op in Tanzania. Wij hebben vakantiekiekjes op social media van deze bekende Brabo’s voor je op een rij gezet.

René Snippert Geschreven door

Nicky Opheij

Wauw dat water! Fotomodel Nicky Opheij uit Handel bezocht het prachtige privé-eiland Mnemba Island in Zanzibar, Tanzania.

Wachten op privacy instellingen...

Leo Alkemade

Cabaretier en acteur Leo Alkemade uit Tilburg ging naar Mallorca en verkende daar met een van zijn zonen de onderwaterwereld.

Wachten op privacy instellingen...

Roy Donders

Stylist en tv-persoonlijkheid Roy Donders uit Tilburg zocht samen met zijn vriendin Michelle de Spaanse zon op aan de Costa Brava.

Wachten op privacy instellingen...

Yvon Jaspers

Mooi tafellaken! Presentatrice Yvon Jaspers uit Boxtel genoot met de camper volop van het Franse boerenleven.

Wachten op privacy instellingen...

Corry Konings

Zangeres Corry Konings uit Tilburg heeft zich in de watten laten leggen op een prachtig resort in Dubai.

Wachten op privacy instellingen...

Guido Weijers

Ff een selfie! Cabaretier Guido Weijers uit Breda trok zijn vakantiekloffie aan en ging naar de zon op Ibiza.

Wachten op privacy instellingen...

Christel de Laat

Onze worstenbroodkoningin en presentatrice Christel de Laat uit Schijndel pakte het sportief aan en fietste onder andere door Zwitserland en Oostenrijk.

Wachten op privacy instellingen...

Hélène Hendriks

Smile! Presentatrice Hélène Hendriks uit Breda dobbert rond met haar hond in het water. Waar precies weten we niet. Kennelijk vertelde ze een goede mop.

Wachten op privacy instellingen...