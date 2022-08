Vrouw wordt geschept en klapt met gezicht op de voorruit, auto rijdt door

Een 47-jarige vrouw is vorige week maandag in haar woonplaats Tilburg aangereden door een auto, die vervolgens doorreed. Dat gebeurde toen ze op de Jan Heijnsstraat wilde oversteken. De vrouw hield een zware hersenschudding en meerdere kneuzingen over aan de klap. De politie maakte dat deze woensdag bekend.

Sven de Laet Geschreven door