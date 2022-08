RKC versterkt zich met oud-PSV'er Zakaria Bakkali

RKC heeft zich versterkt met Zakaria Bakkali. De Belgische aanvaller komt transfervrij naar Waalwijk en ondertekent een contract voor twee jaar. Bakkali (26) speelde in de jeugd van PSV en beleefde in 2013 als 17-jarige een spectaculaire doorbraak in Eindhoven. Maar door een conflict over zijn contract en de nodige blessures verdween hij daarna ook al snel weer uit beeld.

Kort na zijn doorbraak bij PSV debuteerde Bakkali in de nationale ploeg van België. De aanvaller vertrok in 2015 uit Eindhoven en kwam daarna uit voor Valencia, Deportivo la Coruña, Anderlecht en Beerschot. Bakkali keert nu bij RKC terug in de Eredivisie. "Het talent van Zakaria staat buiten kijf en het is een belangrijke pijler binnen deze club om hiermee aan de slag te gaan", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Wij bieden hem graag deze kans en hij is erop gebrand om zijn kwaliteiten te laten zien." Bakkali staat donderdag voor het eerst op het veld met de selectie van trainer Joseph Oosting.