Overlevingswater om bijzondere rivierdieren in de Reusel te redden

Waterschap De Dommel pompt een klein laagje grondwater naar de beek de Reusel in Lage Mierde. Zo wil het voorkomen dat kwetsbare diersoorten zoals libellen en kokerjuffers de droogte niet overleven. De noodmaatregel is een gevolg van de droge zomer. Het waterschap noemt het overlevingswater.

Het waterschap gebruikt het water om zeldzame vissen, planten en diersoorten zoals beekprik, libellen en kokerjuffers te laten overleven. De Reusel ligt in het Dommelgebied, dat grotendeels afhankelijk is van regenwater. Door de droge zomer staat er veel minder water in de beek.

Sinds dinsdag wordt een paar centimeter water in de beek gepompt. Het grondwater komt vanuit een nabijgelegen waterput. Het extra laagje zorgt voor een minimale hoeveelheid stromend water over een paar kilometer lengte. Sommige soorten libellen en kokerjuffers kunnen niet zonder stromend water.

"We nemen deze noodmaatregel om blijvende natuurschade te voorkomen. Dat het helpt hebben we in afgelopen droge zomers gezien. Maar het blijft een tijdelijke noodmaatregel en geen structurele oplossing", zegt Martijn Tholen, bestuurder van het waterschap.

De organisatie heeft in het werkgebied vijf beken met kwetsbare en zeldzame natuur. Het waterschap houdt de situatie in de andere beken nauwlettend in de gaten om de natuur daar op tijd te kunnen redden met overlevingswater.