Pieter Arie (105) zou trots zijn: verborgen sluis in oude glorie hersteld

Historicus Bart Beaard is enorm enthousiast over de restauratie van het 'verborgen pareltje' de Doeverensche Sluis bij het dorp Doeveren in de gemeente Heusden. “Tijdens de restauratie ben ik elke week wel een keer langs geweest om te kijken. Het ziet er geweldig uit. De restauratie is heel vakkundig gedaan. Zelfs het bankje van de oude Pieter Arie Boll staat er weer."

Rob Bartol Geschreven door

De bouw van de sluis begon rond 1830. In het verleden had de sluis onder meer een militaire betekenis bij het onderwater zetten van de polder rond de vesting Heusden. “De metselaars hebben destijds vakwerk afgeleverd", vertelde projectleider Wijnand de Ridder eerder. “Schrikbarend hoe de sluis er bijna twee eeuwen later aan toe was. Het was eigenlijk een vervallen ruïne.”

De Doeverensche Sluis voor de restauratie (Foto: NEBEST)

Acht maanden is er keihard gewerkt aan de vervallen sluis. In die periode is het bouwwerk dat op instorten stond, volledig hersteld. Ard Hartjes en Bart Beaard van de heemkundekring Onsenoort hebben de metamorfose van ruïne tot gerestaureerd pareltje op de voet gevolgd. “Bij de officiële opening van de sluis presenteren we een fotoboek, waarin het hele proces van de restauratie is vastgelegd”, vertelt Beaard. “Niet alleen foto’s van voor en na de restauratie, maar we hebben ook de geschiedenis van dit sluisje uitgeplozen en er zijn nogal wat opmerkelijke verhalen.” Een van die verhalen gaat over het bankje van Pieter Arie Boll. Dat bankje is ook in ere hersteld en heeft nu ook een informatiebord. Bart Beaard vertelt: "Boll had hier jarenlang zijn eigen stekje. Hij zat er elke middag en maakte dan een praatje met passanten, maar die waren er niet zoveel in die tijd. Hij overleed in 1982. Hij was toen 105 en ligt vlakbij begraven.”

Het bankje van de 105 jarige Pieter Arie Boll staat ook weer op de sluis

“Tijdens de restauratie kregen we ook contact met mevrouw Boll-Kuijsteren”, vertelt Beaard. "Zij woont niet ver van het sluisje en is getrouwd met een kleinzoon van de oude Piet Arie. Toen ze het oud ijzer in haar schuur opruimde, kwam ze een merkwaardig voorwerp tegen." “Ik vroeg me af: wat is dat toch voor een ding?", vertelt ze. "De oplossing kwam van mijn zoon, die vertelde dat hij die stang had gekregen van de vader van mijn man. Die had de stang gebruikt om de sluisdeuren in beweging te krijgen.” “Die originele stang heeft ook weer een plek gekregen in de gerestaureerde sluis”, vertelt Beaard over deze bijzondere vondst. “In overleg met de aannemer is dat historische voorwerp heel stevig gemonteerd en opgehangen aan de binnenkant van de sluis.”

Bart Beaard overhandigt de originele sluisdeurenhaak aan de uitvoerder

Fietsers en wandelaars kunnen nu na acht maanden weer over de Doeverensche Sluis, op een steenworp van het dorpje Doeveren, in de polder tussen Heusden en Elshout. Tegenwoordig is hij onderdeel van een populaire fietsroute over de middeleeuwse Zeedijk. De sluis wordt eind september officieel geopend.