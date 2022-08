'Gebruik minder water', vraagt Brabant Water vanwege droogte

Het waterbedrijf Brabant Water roept mensen op om minder water te gebruiken. Door de aanhoudende droogte is er een tekort aan zoet oppervlaktewater. Voor drinkwater wordt echter diep grondwater gebruikt in onze provincie. De kraan is dus niet zomaar leeg de komende tijd. "Maar minder water gebruiken is wel nodig."

Door de droogte is er vooral een tekort aan grondwater dat aan de oppervlakte ligt. Drinkwater bestaat uit diep grondwater en dat blijft voorlopig genoeg beschikbaar.

Toch voelt Brabant Water zich genoodzaakt om mensen op te roepen bewust om te gaan met water. Het bedrijf wil op deze manier de hele grondwatervoorraad verbeteren. "Minder water gebruiken is altijd beter én dat geldt helemaal in deze extreem droge en warme periode."

Meer vraag naar drinkwater

Op warme dagen stijgt de behoefte aan drinkwater. "Dat komt niet omdat mensen meer water drinken, maar omdat het water wordt gebruikt om de tuin te sproeien, zwembadjes te vullen en om vaker te douchen. Als we daar bewuster mee omgaan, kan iedereen helpen om meer water te besparen."

De droogte wordt veroorzaakt doordat er op warme dagen veel verdamping is. De aanvoer van water vanuit buitenlandse rivieren is daarentegen laag.

50.000 liter water per persoon

Uit cijfers van het bedrijf blijkt dat Brabanders gemiddeld zo’n 50.000 liter water per persoon per jaar gebruiken in huis. Het meeste water gaat op aan douchen, dat is zo’n 70 liter per keer. Nog eens 33 liter verdwijnt per dag in het toilet na het doorspoelen.

De derde grote waterverbruiker is de wasmachine. Per wasje dat je draait, is dat zo’n 54 liter. In de zomer komt daar nog eens een flinke hoeveelheid bij. In een opblaasbadje gaat zomaar 2000 liter water en elk kwartier dat de sproeier aan staat gebruik je 100 liter.