Agente krijgt scherven in oog na roekeloze actie van auto op vluchtstrook

Een agente heeft woensdagochtend glasscherven in haar oog gekregen toen zij samen met een collega aan het helpen was bij een pechgeval. Dat gebeurde kort voor acht uur op de A4 ter hoogte van de Randweg-Oost bij Bergen op Zoom.

Op de vluchtstrook stond een bestelauto met pech. De agente en haar collega boden hulp en stonden te wachten op de takelwagen. Plotseling kwam er een voorbijrazende grijze Opel Zafira op de vluchtstrook terecht. In het voorbijgaan raakte de auto de bestelbus. Bij die actie reed de bestuurder van de Opel zijn buitenspiegel kapot.

Naar het ziekenhuis

De glasscherven kwamen in het oog van de agente terecht die daardoor niets meer kon zien. Bij de behandeling in het ziekenhuis bleek dat er weinig schade was aan het oog.

Beide agenten zijn nog achter de Opel Zafira aan gegaan, maar konden de Opel niet meer vinden. De politie is op zoek naar de bestuurder van de Opel.