Jozefzoon (31) keert na negen jaar weer terug bij RKC

RKC Waalwijk heeft aanvaller Florian Jozefzoon voor de tweede keer vastgelegd. De 31-jarige aanvaller trainde al een tijd mee bij RKC. Jozefzoon speelde van 2012 tot 2013 ook al in Waalwijk.

Negen jaar geleden verruilde Jozefzoon na een goed seizoen met zeven goals en negen assists RKC voor PSV. Daarna speelde hij nog voor de Engelse clubs Brentford, Derby County en Rotherham United en het Franse Quevilly Rouen Métropole. Jozefzoon is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, dat hem ook nog even aan NAC Breda verhuurde in 2011.

"De afgelopen periode heeft Florian de mogelijkheid gekregen om op trainingen en tijdens oefenwedstrijden aan zijn fitheid te werken en weer een gevoel te krijgen bij de club. We zijn blij dat we zijn ervaring en kwaliteiten kunnen toevoegen aan de selectie", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Woensdag maakte RKC bekend dat Zakaria Bakkali komend seizoen in Waalwijk speelt. De Belgische aanvaller was transfervrij en ondertekende een contract voor twee jaar.

RKC begint het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.