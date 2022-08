Fietser (77) overleden na aanrijding met vrachtwagen op Erpsebrug

Bij een aanrijding met een vrachtwagen in Erp is donderdagochtend een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 77 uit Erp. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond half tien op de Erpsebrug. Dat is de brug over de Zuid-Willemsvaart.

Sandra Kagie Geschreven door

Vanwege de ernst van het ongeluk kwam een traumateam naar de brug. Maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk. Volgens een 112-correspondent fietste het slachtoffer met iemand anders op de brug toen het ongeluk gebeurde. Het zou gaan om een echtpaar. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. Vanwege het onderzoek is de N279 tussen Beek en Donk en Veghel donderdagochtend in beide richtingen dicht.